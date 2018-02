F-Cart: Tracy domina no México O canadense Paul Tracy garantiu hoje um lugar na primeira fila do grid de largada do GP de Monterrey, México, além de mais um ponto na classificação ao obter a pole provisória para a segunda etapa da temporada de F-Cart, que acontece domingo. O piloto da Forsythe marcou 1min17s220 em sua melhor volta na sessão, que teve Bruno Junqueira, da Newman-Haas, em quarto (1min17s476), como o brasileiro mais bem colocado. Tracy venceu a corrida inicial do campeonato, em São Petersburgo, e lidera a classificação com 22 pontos. O espanhol Oriol Sérvia, da Patrick, ficou em segundo hoje (1min17s373), com o canadense Patrick Carpentier, também da Forsythe, em terceiro (1min17s391). Mário Haberfeld, brasileiro da Conquest, fez o 12.º tempo, e Roberto Moreno (Herdez), o 14.º O brasileiro Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, foi o 16.º. Neste sábdo à tarde ocorre o segundo treino classificatório.