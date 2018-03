F-Cart volta a correr em Brands Hatch Depois de 25 anos, a F-Cart volta neste sábado a correr em um dos mais tradicionais autódromos do mundo, Brands Hatch, com a realização dos primeiros treinos para o GP da Inglaterra. A corrida, na segunda-feira, será a primeira das duas etapas do calendário programadas para o continente europeu - no sábado ocorre o GP da Alemanha, na pista oval de Lausitzring. O campeonato é liderado pelo canadense Paul Tracy, da equipe Forsythe. Vencedor das três corridas já realizadas, ele tem 64 pontos. O brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, é o vice-líder, com 38. A prova será no traçado curto de Brands Hatch (1.930 m). Por isso, a Cart, organizadora do campeonato, alterou o sistema de disputa dos treinos de classificação. Normalmente, nos circuitos mistos as sessões têm duração de 1 hora, com os carros juntos na pista. Na etapa inglesa, no entanto, os carros irão à pista um a um, para quatro voltas cronometradas - poderão dar seis no total. É a mesma regra das corridas em pistas ovais e semelhante à adotada este ano na Fórmula 1 para a definição do grid em seus GPs. Na F-1, porém, os pilotos têm direito a apenas uma volta cronometrada. A outra alteração, esta para a corrida, está relacionada aos pits stops. Em Brands Hatch não haverá a "janela? obrigatória (a Cart define o limite de voltas que o piloto pode permanecer na pista). Assim, pilotos e equipes poderão escolher o momento para o reabastecimento e troca de pneus. Mas todos terão de parar duas vezes com bandeira verde. Se a ida ao box ocorrer sob bandeira amarela, só será permitido o reabastecimento, o que significa que o piloto terá de parar posteriormente para trocar pneus. "Isso vai tornar a corrida mais competitiva. Nos treinos, os pilotos, sem tráfego, poderão buscar a volta perfeita e na corrida as equipes vão disputar a vitória com diferentes estratégias?, disse John Lopes, vice-presidente de Operações da Cart. "Ganhamos muitas alternativas para as estratégias?, concorda Emerson Fittipaldi, sócio e chefe de equipe na Fittipaldi/Dingman. Amanhã, o piloto mais rápido na sessão classificatória garantirá um ponto na classificação, além de um lugar na primeira fila do grid de largada, independentemente do seu desempenho na tomada de tempos de domingo. Volta ao tempo - A última corrida da categoria em Brands Hatch foi disputada em 1978. A prova foi vencida pelo norte-americano Rick Mears. Na época, a categoria chamava-se F-Indy e não era organizada pela Cart, que foi fundada naquele ano e assumiu a competição a partir de 1979.