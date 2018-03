F-Chevrolet: Luciano Garcia é o pole O piloto sul-matogrossense Luciano Garcia garantiu a pole position para a terceira etapa da Fórmula Chevrolet, que acontece neste domingo, a partir das 14h15, no autódromo de Interlagos, dentro da programação do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2001. Luciano, que havia ficado em terceiro no treino livre da manhã, foi o único a andar na abaixo de 1?37?, marcando 1?36?968. Na segunda posição estará Cacó Pereira, do Rio Grande do Sul, com o tempo de 1?37?363, seguido do carioca Roberto Streit, líder na classificação geral da ?A?, 1?37?515. Na briga pela liderança da categoria ?B?, Rafael Motta, também de Moto Grosso do Sul, foi o melhor, com o tempo de 1?38?064, conseguindo a quinta colocação. Alexandre Miranda (SP) foi o segundo entre os pilotos da ?B?, largando em sétimo, com 1?38?299.