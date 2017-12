F-Indy: Chip Ganassi demite Minassian Acabou a paciência de Chip Ganassi com Nicolas Minassian. O piloto francês foi demitido nesta quarta-feira, em conseqüência do seu fraco rendimento nas seis corridas da temporada de F-Indy em que esteve presente. O norte-americano Memo Gidley será o substituto e já estréia domingo, no GP de Portland, sétima etapa do campeonato. A Chip Ganassi é a equipe onde corre o brasileiro Bruno Junqueira. O californiano Gidley, de 30 anos, recebeu o convite na noite de segunda-feira e quase não acreditou. ?O Mike Hull (diretor da Ganassi) me ligou perguntando se eu poderia correr pela equipe. Disse sim na hora. Depois, tive um sonho prazeroso. Esta oportunidade é um presente, venho me preparando para ela há dois anos. Não sei como agradecer ao Chip Ganassi, mas vou mostrar o que posso fazer na pista?, disse o novo contratado da equipe. No ano passado, Memo Gidley participou de 11 etapas do campeonato, pelas equipes Della Penna e Forsythe (substituiu Patrick Carpentier em três provas). Seu melhor resultado foi um sexto lugar, em Elkhart Lake. O ?velho? Chip Ganassi não quis comentar a saída de Minassian e foi econômico nas palavras sobre a contratação de Gidley. ?Ele pode ser muito competitivo com o equipamento certo?, limitou-se a dizer. A ?degola? de Minassian não surpreendeu. Desde as primeiras corridas, Chip Ganassi demonstrou decepção com o piloto, contratado junto com Bruno Junqueira depois de boa participação no Internacional de F-3.000, no ano passado - Bruno foi campeão e Minassian, vice. Mas enquanto o brasileiro adaptou-se bem à F-Indy e vem evoluindo a cada corrida, o francês não conseguiu se acertar. Nas duas primeiras corridas, em circuitos de rua (Monterrey e Long Beach), Minassian cometeu vários erros, mas ainda assim obteve um 11º e 8º lugares, respectivamente. Depois, porém, só fez besteiras, como na corrida em Milwaukee, quando inexplicavelmente fechou Christian Fittipaldi e os dois bateram (o francês era retardatário). Bateu nas três últimas corridas e sua barbeiragem no GP de Detroit foi a gota d?água para Chip Ganassi. Considerado um homem pouco paciente, o dono da equipe "batizada" com seu nome devia estar particularmente irado por ter feito uma previsão totalmente equivocada sobre Minassian. Ao contratá-lo, e a Junqueira, no final do ano passado, ele enfrentou a reprovação de muita gente, mas respondeu dizendo que tinha ido buscar o que havia de melhor no mercado. Em relação ao francês, enganou-se redondamente.