F-Indy: Helio Castroneves vence em São Petersburgo Largando da pole position, o brasileiro Helio Castroneves (Penske) venceu a etapa de São Petersburgo da Fórmula Indy, disputado neste domingo, na Flórida (EUA). O neozelandês Scott Dixon (Chip Ganassi) ficou com a segunda colocação e assumiu a liderança do campeonato, com 80 pontos, cinco a mais do que Castroneves, o novo vice-líder. O também brasileiro Tony Kanaan (Andretti-Green) terminou em terceiro, depois de largar em sexto e ser tocado na primeira volta - que o rebaixou à última colocação. Vitor Meira (Panther) fez uma corrida discreta e foi apenas o 16.º. A próxima etapa será realizada no dia 21 de abril, no circuito oval de Motegi, no Japão. Os seis primeiros: 1.º - Helio Castroneves (BRA/Penseke), 100 voltas completadas 2.º - Scott Dixon (NZL/Ganassi), a 0s6007 3.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green), a 7s913 4.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Green), a 13s5090 5.º - Dario Franchitti (ESC/Andretti-Green), a 14s5935 6.º - Tomas Scheckter (AFS/Vision), a 25s3109 16.º - Vitor Meira (BRA/Panther), a 4 voltas