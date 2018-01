F-Inglesa define grid em Castle Combe A definição do grid da F-Inglesa para as duas corridas de domingo da categoria, a 11ª e a 12ª no ano, na pista de Castle Combe, sai neste sábado. Terceiro colocado no campeonato com 101 pontos, Nelsinho Piquet luta neste fim de semana para, pelo menos, se aproximar do líder, Alan Van der Merwe, que soma 145.