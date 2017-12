F-Renault: amanhã, treinos em Londrina Londrina recede domingo a sexta etapa do Brasileiro de Fórmula Renault. Os primeiros treinos, livres, estão marcados para amanhã. O líder do campeonato é o paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, com 87 pontos, seguido pelo baiano Diego Freitas, da Unioil Sports, com 78. Interlagos - Os 500 Quilômetros de Interlagos serão disputado no domingo. A corrida, com carros de Turismo e protótipos, está programada como a 3.ª etapa do Brasileiro de Endurance. Amanhã acontecem quatro sessões de treinos livres, a partir das 9 horas.