F-Renault apresenta seu novo carro A montadora Renault e a PPD, empresa que criou e administra a Fórmula Renaut Brasileira, apresentaram nesta quinta-feira, em São Paulo, o novo carro da competição. Na realidade, trata-se do mesmo modelo avançado do ano passado, mas com novas laterais e tomada de ar do motor. A central de gerenciamento do motor será também reprogramada. A combinação entre aerodinâmica atualizada e as mudanças eletrônicas permitirão elevar a potência de 180 para 198 cavalos, além de oferecer maior equilíbiro ao conjunto.