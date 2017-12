F-Renault: Augusto abandona prova O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Varig) perdeu a chance de conquistar, hoje, na sétima etapa, o título de Campeão Europeu de F-Renault 2001. Na prova disputada no circuito de A1-Ring, na Áustria, Augusto poderia sagrar-se campeão se vencesse, fizesse a pole position e a volta mais rápida. Mas, um problema com os pneus e os freios na tomada de tempo fizeram o brasileiro largar na quinta posição e com isso, enfrentar problemas sérios durante a corrida. Augusto não esperava que o seu próprio companheiro de equipe o tirasse da prova. O polonês Robert Kubica, que largou na pole position, se perdeu na primeira volta em uma disputa de freiada com o francês Eric Salignon, e quando o brasileiro - que já ocupava a terceira posição - e o pelotão de trás o ultrapassavam, ele voltou para a pista depois de ter dado um giro de 360º e atingiu o meio do carro de Augusto que, com a suspensão quebrada, abandonou a prova metros depois. No acidente, Kubica tirou também o outro piloto da RC Motorsport, o suíço Neel Jani. Agora, o título antecipado vai ter que esperar pela próxima etapa do Campeonato, que acontece no dia 8 de setembro, em Nurburgring, na Alemanha. Se lá, Augusto conseguir um bom resultado, poderá, antes das duas etapas finais, levantar a taça de Campeão 2001. A diferença do paranaense para o segundo colocado, o suíço Marc Benz, é de 50 pontos.