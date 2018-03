F-Renault: Augusto Farfus é favorito Zolder, Bélgica - A quinta etapa do campeonato Europeu de F-Renault começa nesta sexta-feira, no Autódromo de Zolder, com a primeira sessão de treinos livres, pela manhã e à tarde, para os 40 pilotos inscritos na corrida belga. O Brasil terá dois pilotos na pista: o carioca Popó Bueno, e o piloto paranaense Augusto Farfus Júnior, líder do campeonato com 94 pontos. A corrida acontece neste sábado, às 14h30 (09h30 ? horário de Brasília). Augusto é favorito para a prova deste domingo. Das quatro etapas realizadas até agora pelo Europeu, o piloto já venceu três, sendo que a última, em Silverstone, na Inglaterra, venceu de ponta a ponta com recorde de pista durante a tomada de tempo, e volta mais rápida durante a corrida.