F-Renault: Augusto vence na Hungria O piloto paranaense Augusto Farfus Júnior venceu de ponta a ponta a sexta etapa do Campeonato Europeu de F-Renault, que aconteceu neste sábado, no circuito de Hungaroring, na Hungria, e disparou na liderança da competição, agora com 128 pontos, 58 pontos a mais do que o segundo colocado, o também brasileiro Fábio Carbone, que chegou em terceiro hoje. A próxima etapa será em agosto, na Áustria. O grande número de carros na pista, e o traçado bastante travado com pontos de baixa velocidade, não atrapalharam o desempenho de Augusto, que fez o melhor tempo na segunda tomada classificatória, pela manhã e largou na pole. Já na quarta volta, das quinze no total, Augusto abriu uma diferença de quase dois segundos e meio de vantagem para o segundo colocado, o italiano Cesar Campanico, e liderou a prova de ponta a ponta no circuito de 3.971 km. Neste domingo, pela manhã, Augusto, que foi convidado pela RAI UNO, emissora de TV italiana, participa do programa de automobilismo que antecede a F-1. ?É um programa que comenta a F-1. Conta os detalhes da pista, características dos pilotos, e tudo que estiver envolvido com aquele grande prêmio?, explica.