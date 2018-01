F-Renault: Bia Figueiredo acredita Apesar de não depender apenas dos seus resultados, Bia Figueiredo ainda confia no título da Fórmula Renault, que terá a última etapa no domingo, em Interlagos, São Paulo (SP). A paulistana Bia é a primeira mulher no mundo a vencer uma corrida da categoria e precisa vencer as duas deste fim de semana e ainda torcer para o líder Nelson Merlo não pontuar. ?Não é impossível. Vou fazer minha parte e depender dos resultados do Merlo. Milagres acontecem?, brincou Bia. Com três vitórias na temporada ( Campo Grande, Vitória e Tarumã), Bia soma 193 pontos. Merlo soma 257, seguido por Paulo Salustiano com 197. A piloto tem a vantagem de conhecer bem o circuito de Interlagos. Na preliminar da F-1, em outubro, no mesmo local, conquistou a pole. ?Estou confiante. Gosto de correr em Interlagos. Para pista seca, temos um acerto bom.? Ela também conta com o apoio dos familiares e ressalva: ?Não me sinto pressionada com a presença deles.? Pela Copa Clio, a vantagem é de José Córdova, que precisa de dois quartos lugares na rodada dupla que encerra a temporada para ser campeão. Atrás de Córdova, estão Cláudio Gontijo e Wagner Cardoso.