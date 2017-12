F-Renault: Daniel Serra domina o treino Daniel Serra, filho do piloto de Stock Car Chico Serra, foi o mais rápido hoje em Interlagos, nos treinos livres para a última etapa da F-Renault brasileira. Ele fez 1min37s911 (média de 158,43 km/h). Alexandre Foizer veio a seguir (1min38s015). Allam Khodair, campeão antecipado da temporada, ficou em nono. O grid será definido amanhã. Na Copa Clio, o carioca Elias Júnior, líder do campeonato com 129 pontos, larga na pole amanhã, na penúltima etapa. Fábio Carreira, segundo na classificação (116), é o segundo no grid. A corrida começa às 14h40.