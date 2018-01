F-Renault define grids de largada Serão definidos nesta sexta-feira os grids de largada para a 9ª e a 10ª etapas do Brasileiro, marcadas para este fim de semana em Curitiba. Nesta quinta, nos treinos livres, o mais rápido foi Allam Khodair, líder do campeonato com 118 pontos, que cravou 1min20s160. Patrick Rocha, segundo na classificação (112) fez o segundo tempo, 1min20s189, e Diego Freitas, terceiro no campeonato (102) foi terceiro na sessão (1min20s495).