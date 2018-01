F-Renault deve reunir 70 mil em Vitória Vitória já está praticamente pronta para ser a sede da 7ª etapa da Fórmula Renault e 5ª da Copa Clio. Nesta quinta-feira, os organizadores do evento realizavam os últimos ajustes para as corridas previstas para domingo, às 13h15 e 11 horas, respectivamente. A expectativa é a de que o circuito de rua, com 2.760 metros, receba cerca de 70 mil pessoas para acompanhar o evento que, além de ter sido inserido no calendário turístico da capital do Espírito Santo, também está dentro da programação oficial de comemoração dos 452 anos da cidade. Nesta sextas-feira à tarde, por exemplo, está prevista uma partida de vôlei entre as equipes da F-Renault e da Clio, da qual participarão os pilotos de cada categoria. Por ser de rua, a pista de Vitória foi apelidada de a ?Mônaco brasileira (em alusão ao circuito de Monte Carlo, do calendário da Fórmula-1)". Os treinos oficiais estão programados para começar sábado. Após seis etapas, a Fórmula Renault tem na liderança o paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, com 87 pontos. Em segundo lugar está o também paulista Patrick Rocha, Giaffone Motorsport, 80; seguido por Paulo Salustiano, M4T Motorsport, 78; Diego Freitas, UniOil Sports), 78; Kiko Motta, Motta Racing, 66; e Marcello Thomaz (SP/Giaffone Racing), 60.