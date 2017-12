F-Renault: Di Grassi vence no Paraná No Brasileiro de Fórmula Renault, Lucas di Grassi (G Force Motorsport) tornou-se neste domingo o primeiro piloto a largar na frente e vencer. O piloto, de 17 anos, ganhou a corrida de Londrina e encostou no líder da classificação, Allam Khodair (Dragão Motorsport), quinto colocado. A diferença é de apenas um ponto. Thiago Veloso (M4T Motorsport) terminou em segundo, seguido por Renato Jader David (Bassani Racing).