F-Renault: Farfus faz só o 23º tempo Dez minutos foi o tempo necessário para que o piloto paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Nextel/Alitalia) se prejudicasse na primeira tomada de tempo classificatória para a quinta etapa do Campeonato Europeu de F-Renault, que aconteceu nesta sexta-feira no Autódromo de Zolder, na Bélgica. Um atraso de dez minutos, na verdade uma estratégia da equipe do brasileiro que não contava com um acidente e chuva repentina, deixou o paranaense com o 23º tempo. O primeiro tempo foi do italiano Alessandro Vitacolonna - 1min32seg495. Nos treinos pela manhã, Augusto sempre esteve nas primeiras colocações. Mas na tomada a estratégia criada não deu muito certo. ?Esperamos dez minutos para sair dos boxes para não pegar tráfego na pista. Só que, nesse tempo, enquanto eu estava parado e mais de 22 pilotos andando com um céu lindo, houve um acidente e o Safety Car entrou no circuito. Como em Zolder uma hora faz sol e a outra está chovendo, nesse meio tempo que tiravam o carro da pista, começou a chover e eu tive que sair dos boxes sob chuva, o que deu uma grande diferença nos tempos de quem andou com pista seca e carro acertado para isso. Daí, é impossível marcar o mesmo tempo de quem andou com pista seca. Mas tudo bem, tem ainda outra tomada?, explicou. Mesmo com a classificação, nada esperada, para quem venceu três das quatro etapas do Campeonato, Augusto está confiante para a segunda tomada de tempo classificatória que acontece neste sábado e que define o grid de largada para a prova que está marcada para as 14h46 (09h46 ? horário de Brasília). O piloto paranaense estará no Brasil na próxima terça-feira, dia 22, a convite da Credicard, patrocinadora oficial do piloto há dez anos, para uma visita à exposição Trajetória Ayrton Senna ? Meu sonho não tem fim, que acontece na Pinacoteca do Parque Ibirapuera (Pavilhão Manoel da Nóbrega ? Portão 10), em São Paulo.