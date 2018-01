F-Renault: Jimenez larga na pole Abalados pela morte de um companheiro, Pedro Araújo, neste sábado, em acidente de trânsito, os pilotos da F-Renault brasileira disputam neste domingo, em Curitiba, a oitava etapa. Sérgio Jimenez, da Bassani, segundo colocado no campeonato (94 pontos), larga na pole. Ele obteve o tempo de 1min18s967 no treino oficial deste sábado, média de 168,997 km/h. Ao seu lado na primeira fila está o líder da competição, Lucas Di Grassi (G Force, 105 pontos), superado na sessão deste sábado por 25 milésimos. Pedro Araújo nasceu em Rondônia e morava em São Paulo. Tinha 21 anos, participou das seis primeiras corridas da F-Renault, mas atualmente não estava disputando. Entretanto, pretendia assistir à etapa de Curitiba. Por isso, deixou Toledo, onde na sexta-feira treinou de kart, com outros dois outros pilotos e um mecânico da equipe Birel, ontem de madrugada, em direção à capital paranaense. Na altura do município de Iraty, o carro em que estavam bateu de frente em um ônibus. Os quatro ocupantes do carro morreram. PERSEGUIÇÃO ? Jimenez pretende obter neste domingo a primeira vitoria no ano para, se possível, alcançar a liderança do campeonato. ?Vou ter de usar a cabeça para sair da etapa numa situação melhor que a de hoje??, disse neste sábado, logo após conquistar a pole. Di Grassi, porém, está confiante. ?Não é difícil ultrapassar nesta pista. O importante é ter um carro constante, e isso eu tenho.?? A prova começa às 14h20 e a TV Bandeirantes anuncia a transmissão.