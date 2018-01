F-Renault: Kaká Domingos é mais veloz O paranaense Kaká Domingos foi o mais rápido nos treinos desta sexta-feira, no Autódromo Internacional de Curitiba, durante os primeiros treinos oficiais para a 8ª etapa do Brasileiro de F-Renault. Ele foi o mais rápido com 1min19s348 (média de 168,186 km/h). Neste sábado será definido o grid para o GP.