F-Renault: Khodair sonha com título amanhã Assegurar o título por antecipação da segunda temporada da Fórmula Renault no Brasil é o objetivo do paulista Allam Khodair, da Giaffone Racing, único piloto que entra neste domingo no circuito de rua de Florianópolis, na penúltima etapa da competição, com chances de se sagrar campeão. Ele lidera a tabela de classificação com 149 pontos, seguido por Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, 132, Diego Freitas, da Unioil Sports, 127, Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, 112, e Marcello Thomaz, da Giaffone Racing, 110. "Estou realmente confiante em sair daqui campeão. O Salustiano costuma não correr bem em pista de rua, assim como o Diego", disse Khodair, que precisa terminar a prova com uma vantagem de 32 pontos sobre o segundo colocado. "E o Diego, após a batida de sexta-feira, deve andar mais cauteloso." Quanto ao título perdido na última prova do ano passado para Sérgio Gimenez, Khodair contou ter ficado frustrado pela falta de competitividade na prova de encerramento em Interlagos, São Paulo, quando abandonou a disputa. Mas, neste ano, ele acredita que a "experiência" será a sua principal aliada na hora decisiva. O piloto da Giaffone Racing contou ter aprendido com os erros, assim como conseguiu administrar a ansiedade. "É preciso correr com a cabeça e é isso que vou fazer", afirmou. Citou, por exemplo, o fato de neste ano estar menos regular do que em 2002 e, mesmo assim, lidera a disputa. Em 2002, do total de dez provas, Khodair pontuou em oito, mas obteve somente um vitória. Neste ano, nas dez etapas realizadas, ele terminou apenas cinco - no entanto, colecionou quatro vitórias e um segundo lugar. "A diferença de desempenho entre os pilotos diminuiu muito se comparado ao ano passado, o que elevou o nível da disputa", considerou Khodair, de 22 anos. Sobre seu futuro, o piloto disse ainda não ter nada "acertado", mas informou está negociando com equipes para correr nos Estados Unidos ou na Europa, em 2004.