F-Renault: Marcello Thomaz é o mais rápido No primeiro dia de treinos oficiais para a penúltima etapa da temporada de Fórmula Renault, no circuito de rua de Florianópolis, o paulista Marcello Thomaz, da Giaffone Racing, foi o mais rápido, com o tempo de 1min03s233. Ele deixou para trás Diego Nunes, da Prop Car Bassani, 1min03s237, e seu companheiro de equipe, Allam Khodair, que pode conquistar o título por antecipação na corrida de domingo. O grid de largada será confirmado amanhã, a partir das 13h35. Khodair é o atual líder do campeonato com 17 pontos de vantagem sobre o carioca Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, e, caso eleve a diferença sobre o segundo colocado para 32 pontos, será o novo campeão da categoria. Ele contou não estar decepcionado por ter feito o tempo de 1min03s296, que o deixou na terceira colocação, principalmente, porque cometeu um erro em sua melhor volta e o carro ainda pode ter o seu desempenho aumentado. "Amanhã, vou estar com pneus novos e o rendimento será outro", explicou Khodair. "O traçado da pista também vai sofrer modificações e isso fará com que os tempos mudem bastante." A alteração no traçado da pista de rua foi motivada pelo número excessivo de batidas no dia de hoje, um total de dez, sendo três de maior intensidade, mas sem gravidade à saúde dos pilotos. Com o objetivo de aumentar a segurança no circuito, a organização da prova optou por modificá-lo. E evitar perder o controle do carro para não se acidentar foi um dos trunfos de Thomaz para obter a primeira colocação hoje. O piloto assegurou que seu objetivo foi o de aliar a velocidade à prudência. "O que eu queria era não bater de jeito nenhum. O carro está rápido e agora é esperar pelos treinos decisivos", festejou. Além de Thomaz, Nunes e Khodair, os mais rápidos de hoje foram os pilotos da Bassani Racing, Daniel Serra, 1min03s314, e Renato Jader David, 1min03933, seguidos por Anderson Faria, da Motta Racing, 1min04s007, e Bia Figueiredo, da Ruffles Cesario, 1min04s 267. Copa Clio - Já na Copa Clio a melhor volta no primeiro dia de treino oficial ficou com o líder da tabela de classificação, Elias Nascimento Jr., da Hot Car Competições, 1min17s434, seguido por Vicente Siciliano, da Carreira Racing, 1min17s494, e René Bauer, da Officer Sport, 1min17s652. Nascimento Jr. é o primeiro do campeonato com um total de 110 pontos, seguido por Siciliano, 101, e Fábio Carreira, da C2 Motosport, 92.