F-Renault: Nelsinho Piquet é o pole Para quem quer aprender, Nelson Ângelo Piquet está "pegando a mão? rapidamente. Ele larga na pole position, neste domingo, na segunda etapa da F-Renault brasileira, no autódromo que tem o nome de seu pai, em Brasília. Será sua estréia na categoria. No treino oficial deste sábado, bastante disputado, ele cravou 1min54s061, superando por 328 centésimos o paranaense Kaká Domingos (1min54s389). O paulista Lucas di Grassi (1min54s734) e o mineiro Igor Ciampi (1min54s878), líder do campeonato com 30 pontos, saem na segunda fila. Líder da temporada sul-americana de F-3, Nelsinho, 16 anos, está em busca de novas experiências para aprimorar-se cada vez mais. Tudo visando a meta principal, a F-1, é claro. Ele andou com um F-Renault pela primeira vez na quinta-feira e logo percebeu várias diferenças em relação à F-3, entre elas o fato de os carros serem mais lentos. "Mas parece uma categoria forte, disputada. Tem vários pilotos rápidos. Pensei que iria ter grande vantagem aqui em Brasília, pois conheço muito bem a pista, mas não foi assim. A corrida vai ser bem difícil.?? O filho de Piquet também já descobriu alguns macetes. "Não se pode perder velocidade, senão o motor não responde (na retomada). E a maneira de guiar é diferente da F-3. Vou ter de me acostumar.?? A F-Renault, porém, tem características que interessam bastante a Nelsinho. Na categoria, ele poderá treinar largadas, pois não é sempre que fará a pole, ao contrário do sul-americano, onde saiu em primeiro nas quatro corridas realizadas até agora - ganhou duas e obteve um segundo lugar. E também tem a perspectiva de realizar mais "pegas?? durante a corrida, algo que não tem conseguido na F-3. "O sul-americano está mais fácil do que eu pensava??, disse Nelsinho."Nas corridas que venci, larguei na frente e fui embora. Abri um segundo por volta.?? Na Renault, porém, ele começou pressionado. Seu pai exigiu que fizesse a pole em Brasília, a sua casa. "Ele me disse que, se não conseguisse, era melhor não correr, para não passar vergonha. Acho que falou brincando, mas levei a sério e fiquei um pouco nervoso.?? Como a F-3 é sua prioridade, Nelsinho ainda tem dúvidas se disputará toda a temporada da F-Renault. Mas dá a entender que deve conciliar as duas categorias. "Aqui na Renault, a tendência é que eu melhore meu rendimento e possa brigar pela vitórias em todas as corridas.?? A prova, neste domingo, tem largada prevista para as 14h45 e a TV Bandeirantes transmite ao vivo. A corrida será disputada em 25 minutos, ou 80 quilômetros, na pista de 5.475 metros do autódromo brasiliense.