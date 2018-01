F-Renault: previsão de tempo recorde "Demolir?? os tempos verificados na primeira corrida da F-Renault Brasileira, em abril, em Curitiba. Esta é a expectativa para a disputa da 8ª etapa do campeonato, marcada para domingo, no mesmo autódromo na capital paranaense. Com os carros mais bem acertados do que na prova inaugural da categoria, melhor conhecimento dos engenheiros e mecânicos em relação a pneus e motores, as velocidades só não serão maiores caso se verifiquem situações inesperadas, como a chuva. Há cinco meses, por exemplo, o paulista André Prioste cravou a pole position em Curitiba com 1m18s459. "Esse tempo vai cair. Deve ficar bem abaixo de 1 minuto e 18??, prevê o piloto carioca Patrick Rocha. No entanto, a diferença de tempos na formação do grid vai continuar pequena. Na etapa anterior, em Londrina, 17 carros ficaram no mesmo segundo, situação que tem tudo para se repetir. "Arrisco dizer que todo o grid (máximo de 30 carros) ficará separado por pouco mais de 1 segundo??, disse o paulista Sérgio Jimenez, vice-líder do campeonato com 93 pontos ao lado do paulista Allan Khodair. O paulista Lucas Di Grassi lidera com 105. Os primeiros treinos ocorrem nesta sexta-feira.