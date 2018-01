F-Renault: Prioste vence em Brasília O paulista André Prioste se valeu da experiência e de um carro perfeito para vencer, neste domingo, a segunda etapa da F-Renault brasileira, no autódromo de Brasília, e assumir a liderança do campeonato. Ele completou as 14 voltas da corrida em 27min26s973, com tranqüila diferença, 4s602, para o segundo colocado, o também paulista Lucas di Grassi. Nelson Ângelo Piquet, que estreou na categoria e largou na pole, terminou na terceira posição, a 9s338 do vencedor. A prova teve boas disputas por posições. Logo na largada, Nelsinho conservou a primeira colocação, com Kaká Domingos em segundo e Di Grassi em terceiro. Prioste, que saiu em quinto, passou o mineiro Igor Ciampi, então líder do campeonato. Prioste chegou rapidamente à liderança. Na terceira volta superou Di Grassi; na quarta, deixou Domingos para trás; e na quinta chegou, encostou e ultrapassou Nelsinho Piquet - que em seguida perdeu posição também para Di Grassi. A partir daí, o piloto da M4T Motorsport foi abrindo vantagem e completou a prova sem problemas. "Eu estava um pouco receoso com o comportamento do carro na corrida, porque em Curitiba (primeira etapa), quando larguei na pole, o carro perdeu rendimento inexplicavelmente. Desta vez não, o carro estava perfeito??, disse Prioste, de 22 anos, um dos mais "velhos?? da categoria. Ele agora tem 44 pontos (ganhou 30 pela vitória e um pela volta mais rápida, 1min56s302, média de 169,473 km/h), contra 30 de Ciampi, da Vogel Motorsport, que não pontuou em Brasília. Bateu em Domingos (RS2) numa disputa por posições e abandonou. Nelsinho Piquet disse que a falta de experiência e a perda de equilíbrio do carro durante a corrida o impediram de lutar pela vitória. "Fiquei um pouco nervoso quando o Prioste me passou e abriu, tentei forçar o carro e a temperatura subiu. Não tinha o que fazer. Preciso pegar um pouco mais a mão do carro.?? O piloto tem 21 pontos no campeonato (um pela pole em Brasília) e está na quinta posição no geral, atrás também do terceiro colocado, Allan Khodair, que tem 29, e de Di Grassi, que soma 26. Di Grassi também reconheceu que não tinha condições de lutar pela vitória. "O André estava rápido e eu, andando no meu limite.?? Kaká Domingos chegou em quarto, à frente de Sérgio Jimenez e Kiko Motta, que roubou o sexto lugar de Gustavo Sonderman praticamente na linha de chegada. A terceira etapa da F-Renault será disputada em 2 de junho no autódromo de Tarumã (RS).