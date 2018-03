F-Renault promete equilíbrio em Curitiba A partir de agora, o estilo de pilotagem vai fazer uma diferença ainda maior na F-Renault brasileira. A categoria, monomarca, está em sua segunda temporada, a maioria dos pilotos (19 dos 31 inscritos) já tem experiência do ano anterior, as equipes já conhecem o equipamento e têm referências das pistas. Esses são alguns fatores que certamente contribuirão para que a disputa na pista seja cada vez mais equilibrada, com a maioria dos pilotos sendo separados por diferenças de no máximo um segundo. Uma mostra desse equilíbrio deve ser dada neste domingo, na segunda etapa do campeonato, em Curitiba. A prova, com 26 voltas ou 40 minutos, tem largada prevista para as 13h05 e a ESPN Brasil anuncia transmissão ao vivo. Diante da perspectiva de um grande equilíbrio, frear um pouco depois que o adversário e saber distinguir se o momento recomenda agressividade ou se é melhor não arriscar, por exemplo são itens que podem se tornar decisivos na obtenção de um tempo melhor que o do concorrente - e consequentemente, de resultados melhores, o que, naturalmente, garante mais visibilidade, algo fundamental para quem participa de uma categoria-escola e planeja progredir no futuro. E os pilotos estão conscientes disso. "A F-Renault está mais difícil este ano. Sinal disso é que o número de batidas é bem menor do que no ano passado. Significa que os pilotos estão mais experientes", disse Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport. "Eu, por exemplo, já tenho maior domínio do carro, conheço os limites." Patrick entende que, diante do equilíbrio, o estilo de pilotagem pode fazer diferença. "Aqui em Curitiba, se você errar na tomada de uma curva, vai ser bastante penalizado. Se perder três décimos de segundo, em vez de fazer o melhor tempo em uma volta pode acabar fazendo o 12.º tempo", exemplifica. O brasiliense Gustavo Foizer, que a exemplo de Patrick está em sua segunda temporada, tem opinião semelhante. "Frear um pouco mais tarde, num treino ou na corrida, pode significar o ganho de vários segundos. E isso é importante no contexto final." Outro aspecto que não pode ser desprezado é a regularidade durante o campeonato: Patrick lembra que o campeão do ano passado, o paulista Sérgio Jimenez, atualmente na F-Renault inglesa, não venceu uma corrida sequer. "Mas ele foi bastante regular durante todo o campeonato. E quem quiser ser campeão este ano, não poderá abrir mão da regularidade." Por isso, ele está preocupado. Na primeira etapa, em Interlagos, largou em terceiro, mas sofreu acidente, perdeu várias posições e terminou o GP com apenas um ponto, da volta mais rápida. Assim, está 30 atrás do líder Allam Khodair e tem 23 de desvantagem para o segundo colocado, Renato David. Também neste domingo, em Curitiba, terá início a temporada da Copa Clio. A corrida começa às 11h45.