F-Renault promete visual bonito A Fórmula Renault vai começar a temporada de 2003 com uma mulher e correndo para 70 mil pessoas. A prova, domingo de manhã, preliminar do GP do Brasil de Fórmula 1, poderá ser um excelente cartão de visitas da categoria em sua segunda temporada. Para o organizador Pedro Paulo Diniz, é fundamental que as equipes se apresentem bem, com um visual bonito. ?É a primeira corrida do ano e diante do público da Fórmula 1. Temos obrigação de mostrar profissionalismo", disse Diniz. Nesta quinta-feira à tarde, Pedro Paulo Diniz levou o diretor-administrativo da Renault, Flavio Briatore, para conhecer a área de box da Fórmula-Renault, no kartódromo de Interlagos. ?Estou muito bem impressionado", disse Briatore, que viu os boxes pequenos, mas bem organizados, com o mesmo tipo de identificação com os nomes dos pilotos e da equipe. Nesta quinta-feira, véspera do primeiro treino, a agitação de pilotos e mecânicos era intensa. Entre os nomes dos 31 pilotos que alinharão no grid, o da única mulher, Bia Figueiredo. A ex-kartista teve uma tarde movimentada, com filmagens para diversas emissoras de televisão. No box de sua equipe, a Cesário Fórmula, o chefe Augusto Cesário, o ?Formigão?, deu várias entrevistas, lembrando que esta não é a primeira vez que trabalha com uma piloto. No passado, ele já chefiou a ex-modelo Suzane Carvalho. ?Na hora em que elas vestem o macacão e o capacete, não há a menor diferença entre as mulheres e os homens na pista. Elas dirigem do mesmo jeito." Até agora Bia Figueiredo fez apenas dois dias de testes com o F-Renault. Antes, ela tinha testado um F-3 Light durante oito dias. O F-3 Light tem potência de 170 cavalos, semelhante a da Renault. ?Este vai ser ainda um ano de aprendizado para ela. É bom lembrar que a maioria dos pilotos que disputarão o campeonato estão na sua segunda temporada, já conhecem bem as pistas e o equipamento. Entretanto, dentro de algumas corridas, ?Formigão? espera os primeiros bons resultados para uma estreante. ?Ela vai ser competitiva. Não duvido disso." Os carros de Fórmula Renault, este ano, são exatamente iguais aos do ano passado. O que mudará, este ano, é a promoção das corridas que deverá crescer. A empresa de Pedro Paulo Diniz criou o Renault Speed Show, um programa de fim de semana que inclui as corridas de Fórmula Renault, Copa Clio e Super-Megane. A Copa Clio também terá um campeonato de equipes e outro de organização e visibilidade como já existe na Renault. Os Clios já terão o mesmo design dos modelos 2003 e a potência do motor passou de 130 para 145 cavalos.