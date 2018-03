F-Renault: Sonderman larga na pole O paulista Gustavo Sonderman larga na pole neste domingo, na segunda etapa da F-Renault brasileira, em Curitiba. O piloto da Giaffone Motorsport obteve sua primeira pole position na categoria ao estabelecer 1min19s111 na sessão oficial de hoje. Ele treinou no segundo grupo, de pilotos com carros com número ímpar, que foram beneficiados pelo fato de irem à pista com a temperatura mais baixa. "Finalmente. No ano passado passei perto várias vezes, mas agora a pole chegou?, comemorou o piloto. A prova, com largada prevista para as 13h05, terá 26 voltas ou 40 minutos e a ESPN Brasil anuncia transmissão ao vivo. Ao lado de Sonderman na primeira fila estará o paulista Paulo Salustiano, da M4T Motorsport. Ele fez um tempo (1min19s432) inferior ao do também paulista Marcelo Thomaz (1min19s128), da Giaffone Racing. Mas ficou em segundo no grid por conta do regulamento. Na F-Renault, em pistas com menos de 4 km (Curitiba tem 3,707 km), se a categoria tiver 30 ou mais carros, os pilotos são divididos em dois grupos - um com carros ímpares e outro com pares - na sessão de classificação e as filas do grid são formadas por um carro de cada grupo, encabeçadas pelo mais rápido, independentemente do tempo obtido. Como hoje Sonderman, número 1, foi mais rápido, ao seu lado ficou Salustiano (10), apesar de sua marca ser inferior à de Thomaz (25). "Não estou frustrado. Isso faz parte do regulamento e, depois, a diferença de tempos é pequena. Na corrida a história é outra?, disse Thomaz. Salustiano também preferiu começar a se preocupar, logo após o treino, com a corrida de amanhã. "Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Gustavo que me aguarde, vou partir para cima.? A F-Clio também terá etapa, a primeira, amanhã, em Curitiba. Renê Bauer larga na pole (1min38s702), com Fábio Carreira (1min38s949) a seu lado, na prova que começa às 11h45, com transmissão da ESPN Brasil.