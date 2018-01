F-Renault tem recorde de pilotos A primeira etapa do Campeonato Italiano de F-Renault que acontece neste fim de semana, tem um recorde de pilotos inscritos. Serão 57 carros na pista, o que fará com que os treinos sejam feitos em duas etapas, e os pilotos divididos em dois grupos, A e B. Nesta sexta-feira, primeiro dia de treinos livres, o grupo A, no qual está o paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Nextel/Alitalia) vai treinar em quatro sessões que acontecerão de manhã e à tarde, em horários alternados com o grupo B. A etapa que comemora o 50º aniversário do circuito de Vallellunga vai ter a participação de mais cinco pilotos brasileiros: o paranaense Maycon Zandavalli, os paulistas Júnior Fragnani, Rodrigo Dimas Pimenta e Fábio Carbone, e o carioca Paulo Bueno, na pista que tem 3.222 km. Sábado, acontece a primeira tomada de tempo que define o grid de largada da prova que será no domingo, às 11h45 (6h45 de Brasília).