F-Renault terá 2 estréias no domingo O paulista Xandinho Negrão vai aproveitar a folga do calendário da F-3 Sul-Americana para conhece a F-Renault brasileira. Domingo, em Campo Grande, ele disputa a 8ª etapa da temporada. "Todo mundo fala bem da categoria. Acho que chegou a minha vez de conhecê-la??, disse o piloto, de 17 anos, que vai correr pela equipe Gramacho Racing. A outra estréia na F-Renault em Campo Grande será a do argentino Carlos Okulovitch. O jovem piloto vai competir pela Bassani Racing, um dos principais times da categoria. F-Truck - A sétima e antepenúltima etapa do Brasileiro será domingo, em Interlagos, e a expectativa de que o público seja superior às 50 mil pessoas registradas na corrida do ano passado. Nesta temporada, a competição anda meio conturbada, por causa do tapetão. O paulista Djalma Fogaça recuperou os pontos da vitória em Londrina - havia sido desclassificado sob alegação de irregularidade no caminhão - e lidera o campeonato com 125 pontos.