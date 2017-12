F-Renault: treinos começam amanhã Começam amanhã, no circuito de Hungaroring, na Hungria, os treinos que antecedem a sexta etapa do Campeonato Europeu de F-Renault, que acontece no sábado à tarde. Entre os mais de quarenta pilotos inscritos nessa etapa, o paranaense Augusto Farfus Júnior, líder absoluto do campeonato com 96 pontos, é o favorito à vitória. Há duas semanas durante os testes coletivos realizados pela F-Renault nesse mesmo circuito de 3.971 km, Augusto foi o mais rápido, batendo seu próprio recorde. Em 1985, o circuito de Hungaroring foi construído em apenas oito meses para receber a Fórmula 1. Com traçado bastante travado, a pista tem pontos de baixa velocidade e poucos locais onde é possível fazer ultrapassagens, e assim mesmo, com grande risco. O autódromo tem uma marca brasileira: a primeira vitória lá foi conquistada pelo tricampeão Nelson Piquet. Amanhã, acontecem os treinos livres e a primeira tomada classificatória. Sábado, no período da manhã acontece a segunda tomada classificatória que vai definir o grid de largada para a corrida que acontece à tarde.