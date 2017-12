F-Renault: treinos começam amanhã Começam amanhã, no Autódromo de A1-Ring, na Áustria, os treinos que antecedem a sétima etapa do Campeonato Europeu de F-Renault, que acontece no sábado (25). Entre os 36 pilotos inscritos nessa etapa, somente um brasileiro, o paranaense Augusto Farfus Júnior (Credicard Team/Varig), líder absoluto do Campeonato Europeu com 128 pontos. Augusto já esteve treinando em A1-Ring na terça-feira, e foi o mais rápido pela cronometragem da RC Motorsport, com o tempo de 1min34seg462, seguido do Português Cesar Campanico que marcou o tempo de 1min34seg494. Localizado a 190 km de capital Viena, o circuito de A1-Ring foi originalmente construído em 1968, e completamente remodelado em 1997, depois de ter ficado por dez anos de fora do calendário da F-1. Rodeado de mata, ar puro e muito verde, o circuito tem três curvas com nomes de pilotos austríacos, Jochen Rindt, Niki Lauda, Gerhard Berger, e é caracterizado por freadas fortes e curvas estreitas de média e baixa velocidade, e as duas retas mais longas são subidas. Nesta sexta, pela manhã, acontecem os treinos oficiais. À tarde, às 16h45 (11h45 ? Horário de Brasília), será realizada a primeira tomada de tempo classificatória que vai definir o grid de largada para a sétima etapa do Campeonato de F-Renault que terá 14 voltas, num total de 60,56km percorridos.