F-Renault: uma bela entre as feras Em 1994, com apenas 9 anos, Bia Figueiredo fez sua estréia oficial no automobilismo, no Campeonato Paulista de Kart, categoria cadete, pouco mais de um ano depois de ter entrado num cockpit pela primeira vez. No próximo domingo, depois de nove anos e muitos quilômetros rodados na categoria em que aprendeu a pilotar, a moça estará diante de aproximadamente 70 mil pessoas, sentada pela segunda vez na vida num cockpit de um Fórmula Renault. Será a estréia da única mulher, entre 30 participantes, na etapa de abertura do campeonato ? prova preliminar do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Leia mais no Jornal da Tarde