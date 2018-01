F-Renault: Vitória de Lapenna na etapa de Curitiba A equipe Full Time fez a dobradinha neste domingo, na 2.ª etapa da F-Renault, disputada no Autódromo Raúl Boesel, em Curitiba (PR). Felipe Lapenna venceu (20 voltas em 29min42s977), com Mário Romancini em segundo. Williams Starostik foi o terceiro. Lapenna lidera o campeonato com 54 pontos. Vinícius Quadro (venceu o GP do sábado) tem 32 e Starostik, 30.