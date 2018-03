F-Truck: Beto Monteiro é pole em Caruaru Com 23 pilotos inscritos, começa neste domingo a temporada 2004 da F-Truck, a nona da categoria no Brasil. A primeira etapa será na cidade de Caruaru, no Autódromo Ayrton Senna, que depois de ficar fora do calendário no ano passado passou por uma ampla reforma para que pudesse receber os caminhões. E um ?piloto da casa? sai na pole: o pernambucano Beto Monteiro, com um Ford da equipe Fogaça Motorsport, fez no treino deste sábado 1min50s580 e garantiu o primeiro lugar no grid da prova, que tem início previsto para as 14 horas, com transmissão da Rede TV! Ao lado de Monteiro na primeira fila estará o atual campeão, o paranaense Wellington Cirino, da ABF, que compete com Mercedes-Benz e cravou 1min50s738. Fred Marinelli (Marinelli Competições/Scania) obteve 1min50s807 e sai em terceiro, com Renato Martins (RMV/Volkswagen) em quarto - 1min51094. A previsão é de corrida sob sol forte neste domingo e um público no autódromo de pelo menos 30 mil pessoas. Na temporada que terá nove corridas, a última dia 5 de dezembro em Brasília, pela primeira vez haverá um campeonato de construtores, envolvendo as seis marcas participantes - Mercedes-Benz, Scania, Ford, Volvo, Volks e Iveco.