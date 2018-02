F-Truck: Beto Monteiro vence em Goiás O pernambucano Beto Monteiro, com um caminhão Ford, venceu neste domingo, em Goiânia, a quarta etapa do Brasileiro de Fórmula Truck e manteve a liderança do campeonato. Mas precisou contar com boa dose de sorte. Isso porque, a três voltas do final, o então líder, Roberval Andrade (Scania) bateu com o segundo colocado, Renato Martins (Volks) ? teve um pneu estourado, acabou perdendo posições e terminou em quinto ?, do que se aproveitou Monteiro para assumir a ponta. Martins conseguiu manter a segunda posição até o final, com outro paulista, Jonatas Borlenghi (Volks) em terceiro. Monteiro lidera o campeonato com 87. Andrade tem 63.