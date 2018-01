F-Truck: Cirino é o mais rápido Nos primeiros treinos livres para a última etapa da Fórmula Truck, realizados nesta sexta-feira, em Brasília, a grande expectativa foi o duelo entre Wellington Cirino e Roberval Andrade, os únicos dois pilotos que disputarão o título domingo, às 14 horas. Cirino, da Mercedes, com 1min13s696, foi o mais rápido. Roberval, da Scania, fez o terceiro tempo, ao marcar 1min14s143 em sua melhor volta. O segundo melhor do dia foi Djalma Fogaça, da Ford, com 1min14s029. Roberval e Cirino não acreditam que os resultados desta sexta sirvam de parâmetro para a corrida. O treino classificatório, neste sábado, será às 15 horas. ?Corri o tempo todo pensando em acertar o caminhão. Não me preocupei com os resultados?, disse Cirino, que tem 16 pontos de vantagem sobre Roberval no geral: 84 a 68. O vencedor leva no máximo 28 pontos (a vitória vale 20, mais bônus) e o segundo, no máximo 21. O piloto da Scania concordou: ?Com a pista molhada, todo mundo fez tempos muito acima do esperado. Não temos como fazer previsão ou comparação, porque não mostramos todo o potencial dos caminhões. Eu mesmo tive problemas de acerto no freio para o classificatório.? Campeão em 2002 sobre Wellington Cirino, Roberval acredita que o rival esteja em vantagem. ?Correr na frente é sempre mais cômodo. Quando você está atrás, como é o meu caso, não pode errar. Mas não me sinto pressionado. Em 2002, quando ganhei o título, senti muito mais a responsabilidade. Agora tenho bagagem, mais experiência. Estou muito tranqüilo.? Roberval assinala que esta temporada da Fórmula Truck foi atípica: ?Estou na vice-liderança com duas vitórias e um quinto lugar. O Cirino ficou fora de três etapas e continua líder.? Cirino, que tem aquele que é considerado o melhor caminhão da categoria, ainda não correrá nesta última etapa com 100% da forma física. O piloto, que na etapa de Londrina teve nove fraturas na perna esquerda, ainda sente dores. Após a última etapa, ele voltará à Santa Casa de Londrina para tirar os pinos da perna.