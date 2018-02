F-Truck conhece campeão neste domingo A Fórmula Truck chega à última etapa da temporada com quatro pilotos disputando o título. Neste domingo, às 14h15, no Autódromo Internacional de Brasília, Wellington Cirino (Mercedes-Benz), do Paraná, com 120 pontos, o pernambucano Beto Monteiro (Ford), com 117, e os paulistas Roberval Andrade (Scania), com 102, e Jonathas Borlenghi (Volkswagen), com 100, podem ser campeões. Wellington Cirino não vê razão para perder a tranqüilidade. É a terceira vez que está em condições de ficar com o título - e nas duas primeiras saiu como vencedor. "Vou correr administrando a colocação de cada piloto que está na disputa", diz. Beto Monteiro acredita no histórico dos caminhões 9 litros no autódromo: em 2002, ele mesmo venceu com um Ford Cargo; no ano passado, foi a vez do Volkswagen Titan de Renato Martins. "Cirino tem um equipamento bom para pistas de alta velocidade, mas os caminhões de 9 litros se dão bem em Brasília", afirma, confiante. Jonathas Borlenghi, a revelação do campeonato, um pouco mais longe da briga pelo título, já está contente com a boa temporada. "Estou no segundo ano de Fórmula Truck e me sinto satisfeito se terminar em quarto." Campeão de 2002, Roberval Andrade está praticamente na mesma situação de Borlenghi - 18 pontos atrás do líder -, mas ainda acredita no título. "Só posso querer vencer e vou correr para isso. E sei que os quatro que estão brigando pelo título pensam como eu." O circuito de Brasília é o único da temporada em que a F-Truck corre no anel externo e por isso é o mais veloz do campeonato. No ano passado a volta mais rápida da prova foi de 137,882 km/h. A pista que mais se aproxima dessa marca é a de Cascavel, que este ano teve melhor volta de 131,716 km/h. No ano passado, dos 22 que largaram no grid, somente a metade recebeu a bandeirada final.