F-Truck: decisão para a última etapa Na corrida mais emocionante da temporada da Fórmula Truck, no circuito de Tarumã (RS), o vencedor foi Roberval Andrade, que pulou da quinta posição para a segunda, no campeonato. Com 68 pontos, disputará o título na última etapa (Brasília, 11 de dezembro) com o líder Wellington Cirino (Mercedes), segundo neste domingo. Com a pista muito molhada, Roberval largou em terceiro lugar e teve trabalho para manter Cirino na segunda colocação. ?Foi uma corrida bem difícil, mas meu caminhão estava muito bom. Foi uma prova espetacular e agora vamos brigar pelo título em Brasília?, disse Roberval. Mas o destaque da corrida foi Cirino, líder da Truck com 84 pontos e que fez uma prova fantástica: voltava às pistas após três meses ?de molho? por causa de um acidente,largando em penúltimo no grid, e com o caminhão novo chegou a apenas 86 milésimos de segundo de Roberval. ?Dedico esta corrida a meus médicos e ao fisioterapeuta. Senti apenas dores musculares após a prova, como as que sinto depois da sessão de fisioterapia?, contou o piloto da Mercedes. Sobre o novo caminhão, Cirino disse, sem modéstia: ?Era o melhor na pista.? Roberval discordou: ?Tínhamos um equipamento muito parelho. Na pista, havia oito trechos em que eu era mais rápido que o Cirino e apenas um em que ele era melhor que eu. Para Brasília, a idéia é ajustarmos o caminhão para conter o problema de fumaça e ao mesmo tempo conseguir ainda muita potência.? O vencedor Roberval teve problemas durante a corrida no autódromo gaúcho: ?Perdi a comunicação do rádio e o conta-giros não funcionava. Ou seja: não sabia se iria queimar o radar.?