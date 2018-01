F-Truck espera por quebra de recorde A quarta etapa da F-Truck vai ser realizada neste domingo, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, e a expectativa é de que o recorde da pista para a categoria seja quebrado. Os caminhões estão bem mais rápidos este ano e, com isso, a tendência é que as marcas de 2002 sejam pulverizadas. O campeonato é liderado por Djalma Fogaça, com 78 pontos. A prova começa às 14h15 e a TV Bandeirantes transmite.