F-Truck leva 40 mil a Interlagos Se um cidadão menos informado fosse neste domingo a Interlagos e não soubesse de que competição se tratava, certamente concluiria: Fórmula 1. Quase 40 mil animados entusiastas de corrida de caminhões acompanharam a volta da Fórmula Truck a São Paulo, depois de três anos ausente, por supostos danos ao circuito. Nesta segunda-feira o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) avalia se de fato a pista sofreu algum desgaste maior. Wellington Cirino, com Mercedes, venceu a prova, enquanto o líder do campeonato, Roberval Andrade, com Scania, chegou em segundo e o veterano, mas ainda eficiente, Pedro Muffato, com Scania, terminou em terceiro. Envolvimento direto das seis fábricas de caminhões presentes na disputa (Mercedes, Scania, Ford, Volvo, Volkswagen e Iveco), patrocínio de grandes empresas, equipes bem estruturadas e um programa cheio de atrações, montado ao gosto de ruidosos torcedores. Resultado: dezenas de ônibus fretados procedentes das mais diferentes cidades do País e arquibancadas lotadas. A Fórmula Truck é um sucesso. Antes da largada, caminhões e motos especiais davam cavalos de pau ousados, faziam lançamentos de bolas de fogo seguidas de explosões violentas, e outras exibições dessa natureza, tudo sob o som de música country. Do lado de lá da pista, separados apenas por uma cerca, o público de pé, sob frio intenso, respondia manifestando-se na mesma intensidade, numa demonstração clara de que é isso que buscavam. A corrida não destoou da freqüência elevada da torcida antes da largada, apesar de suas regras esportivas muito próprias. A Fórmula Truck adota um radar, no caso de Interlagos instalado pouco antes da linha de chegada, que punia os que ultrapassavam os 160 km/h naquele ponto. Mais: na 12ª volta das 30 programadas, a competição é neutralizada com a bandeira amarela, por três voltas, e retomada na seqüência. E se distribui pontos para as duas fases da disputa, caracterizando duas etapas numa só. Na primeira delas, Wellington Cirino venceu também e depois vieram Renato Martins, com Vokswagen, e Roberval Andrade. Na segunda, Renato Martins deu um show, lutando com Cirino nas freadas nas duas grandes retas. Na 22ª volta, Martins passou Cirino na saída do Lago. Mas parece que estava escrito que Cirino, campeão no ano passado, tinha de ganhar em Interlagos. A cerca de 600 metros da linha de chegada o caminhão de Martins quebrou. Roberval Andrade disse ter compreendido que não haveria como lutar contra a maior velocidade dos dois primeiros. Com o abandono de Martins, ele terminou em segundo e ampliou sua vantagem na classificação. Agora ele tem 109 pontos, diante de 84 de Cirino, 78 de Martins e 74 de Djalma Fogaça, que em razão de problemas no turbo de seu Ford não concluiu a corrida. A próxima etapa da Fórmula Truck será dia 20 de novembro em Tarumã, próximo a Porto Alegre.