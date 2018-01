F-Truck leva um sessentão às pistas Tudo começou com aqueles arriscados e reprováveis ?rachas?? de rua, na paranaense Cascavel. Era 1968 e a rapaziada passou a se reunir com seus Gordinis, Aero Wyllis, Simcas, para disputar pegas na Avenida Brasil, a principal da cidade. Pedro Muffato estava no meio. Nos dois primeiros rachas, ficou na calçada. Começava a vida, tocava um armazém de secos e molhados, e não tinha carro. Só um caminhãozinho velho, que usava para entregas. Se imaginava correndo, mas não tinha como. Até que um dia foi desafiado por um amigo. Conseguiu um Simca emprestado e deu início à carreira. Mais de 30 anos se passaram. Pedro transformou o armazém numa rede de supermercados e tem diversas outras empresas. Está rico, realizado. Mas não deixou as corridas de lado. Nem os caminhões. Hoje, disputa o Brasileiro de F-Truck. E não está nem aí para o fato de ter 60 anos. ?Muito bem vividos??, enfatiza. Leia mais no Estadão