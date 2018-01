F-Truck: Mercedes vence com Cirino Os caminhões Mercedes dominaram amplamente a segunda etapa da F-Truck, neste domingo, em Goiânia, obtendo os três primeiros lugares. A vitória foi do paranaense Wellington Cirino, com o paulista Vignaldo Fizio em segundo e o brasiliense Geraldo Piquet, filho do tricampeão de F-1 Nelson Piquet, em terceiro. O quarto lugar foi de uma mulher, Débora Rodrigues, com Volkswagen. Em quinto chegou Felipe Giaffone (Scania), que estréia na categoria com um pódio. No entanto, Cirino só venceu porque o Volkswagen do paulista Renato Martins, que largou na pole e correu sempre na frente, quebrou a quatro voltas do fim. O paranaense herdou a ponta e completou 30 voltas em 1min08s705. Cirino libera o campeonato com 38 pontos, contra 31 de Fizio. A próxima etapa será em 15 de maio, em Interlagos.