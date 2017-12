F-Truck: Roberval é o pole em Interlagos Desde que começou a treinar no Autódromo de Interlagos para a terceira etapa da Fórmula Truck, o piloto Roberval Andrade impôs o ritmo e dominou os melhores tempos. Neste domingo, ele larga da primeira posição na prova mais importante do ano, marcada para as 14 horas, com transmissão da RedeTV!. Campeão brasileiro da Truck em 2002, o piloto da Scania havia sido mais rápido em três dos quatro treinos livres. Neste sábado, sob forte chuva, marcou 2min35s675, à média de 99,646 km/h, 0s941 mais rápido que o pernambucano Beto Monteiro, da Ford, líder do campeonato, com quem divide a primeira fila. Wellington Cirino, vice-líder e vencedor da prova no ano passado, largará em terceiro. "É só a nossa terceira corrida com esse caminhão e já estamos na pole, isso comprova o que eu já havia dito, de que o caminhão nasceu bom", declara Roberval, citando o novo T124 com motor eletrônico adotado nesta temporada. A disputa deve ser acirrada, já que todos os pilotos dão grande importância à prova paulista. "Certamente é a prova que serve de vitrine para os patrocinadores. É como se fosse o Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1, onde todos querem vencer", diz Cirino. Será também em São Paulo a estréia da segunda mulher na categora. A pernambucana Danuza Moura, de 24 anos, correrá com um caminhão Iveco, a convite de Aurélio Batista Félix, o promotor da Truck. A novata se espelha em Débora Rodrigues, da Volkswagen, que há cinco anos domina um caminhão. Danuza, que dirigiu o caminhão pela primeira vez na sexta-feira, largará da última posição. Após duas etapas, o líder do campeonato é Beto Monteiro, da Ford, com 48 pontos, à frente de Wellington Cirino, com 42 e Renato Martins (Volkswagen) com 22. Serviço - Os ingressos para a terceira etapa da Fórmula Truck poderão ser adquiridos a partir das 6 horas, nas bilheterias do Autódromo de Interlagos. Cada ingresso custa R$ 20, e estudantes com carteirinha pagam meia entrada. Bebidas e lanches foram tabelados: a água custará R$ 1,00, refrigerante e cerveja serão vendidos a R$ 1,50 e o sanduíche padrão R$ 2,00. Haverá um esquema especial de transporte, no qual os torcedores poderão estacionar seus veículos, gratuitamente, no Shopping Interlagos de onde sairão cerca de 30 ônibus rumo ao autódromo. Aqueles que desejarem entrar no autódromo pelos portões A e L, próximo à reta dos boxes, poderão usar os bolsões de estacionamento à direita da avenida Interlagos.