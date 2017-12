F-Truck: treinos começam nesta sexta Começam nesta sexta-feira os treinos para a terceira etapa da Fórmula Truck, que será disputada domingo, no Autódromo de Interlagos, às 14 horas. A corrida paulistana é considerada a principal do calendário e a expectativa dos organizadores é de que 60 mil espectadores compareçam ao evento. Das 14h às 15h e das 16h às 17h, serão realizados os primeiros treinos livres. Vale lembrar que é sempre a partir da terceira etapa que começam a destacar os pilotos com maior potencial para brigar pelo título. Nas duas provas realizadas até agora, as vitórias foram de Beto Monteiro (Ford), em Caruaru, e Wellington Cirino (Mercedes-Benz), em Guaporé. Eles têm 48 e 42 pontos na classificação, respectivamente. Entre a segunda e terceira etapas, as equipes tiveram um intervalo de 43 dias para o ajuste dos caminhões. Mas o líder da competição assinala. ?Não temos surpresas para Interlagos e nem mágica para disputar com os caminhões de 12 litros (o caminhão de Beto tem motor de oito litros). O plano é manter a liderança do campeonato, mas sabemos que perdemos em final de reta dos Mercedes-Benz, Volvo e Scania.? Os ingressos estão à venda, a R$ 20. No site da competição (www.formulatruck.com) está a lista completa dos postos de venda.