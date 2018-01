F-Truck: Zapellini ganha na esperteza Sob muita chuva, Luiz Carlos Zappellini (Volkswagen) conquistou sua primeira etapa da Fórmula Truck, neste domingo, em Curitiba (PR). Na última volta, o catarinense de 44 anos ultrapassou o estreante Felipe Giaffone (Scania), que chegou em segundo seguido de Pedro Muffato (Scania), Beto Monteiro (Ford) e Roberval Andrade (Scania). Com o resultado, Wellington Cirino segue como líder, mesmo sem competir há três etapas. ?Antes de sair dos boxes, eu disse a todo mundo que se chovesse eu ia ganhar a corrida?, disse Zappellini. ?Só conheço dois caras que correm bem na chuva: Ayrton Senna e eu.? O catarinense está na segunda temporada. ?Corri de kart, de Stock Car na terra (uma categoria tradicional em Santa Catarina) e Stock Car Light. Depois resolvi andar de caminhão?, lembra o piloto, que subiu dez posições com a vitória em Curitiba, agora com 28 pontos. Sobre a ultrapassagem em Giaffone, na última volta, Zappellini disse: ?Tinha óleo na pista e acho que o Giaffone não tinha visto. Esperei um pouco para ver se ele ia passar naquela região de novo, e aconteceu.? Felipe concordou: ?É, dei uma bobeada e o Zappellini levou a melhor.? Atrás de Cirino, com 69 pontos na classificação geral, estão Fabiano Britto, com 54, e Leandro Totti, com 53.