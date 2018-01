F1: anúncios importantes na Bélgica Fim de semana movimentado no circuito de Spa-Francorchamps, durante o GP da Bélgica de Fórmula 1. Vários anúncios foram feitos, apontando mudanças na categoria. A Red Bull adquiriu mesmo a Minardi, como se comentava, e fará dela seu cursinho preparatório de pilotos e técnicos para o time principal. E a Bridgestone confirmou o acordo com a Williams já para 2006 e a Toyota é apenas uma questão de tempo. Assim, a fabricante de pneus Bridgestone terá 5 equipes na próxima temporada: Ferrari, Toyota, Williams, Jordan e Minardi. E a Michelin fica com as outras 5: Renault, McLaren, BAR, BMW e Red Bull.