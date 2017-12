F1 aposta no título de Schumacher já Se Michael Schumacher não for campeão no GP da Hungria, vários de seus colegas e muitos dirigentes irão se surpreender. Nesta quinta-feira, no circuito Hungaroring, em Budapeste, a grande maioria dos profissionais da Fórmula 1 apostava que já no domingo o piloto da Ferrari irá comemorar seu quarto título mundial. "Michael vencerá esta corrida e será campeão. Ele é o melhor e merece", afirma Niki Lauda, diretor da Jaguar. O alemão tem 84 pontos diante de 47 de David Coulthard, da McLaren, e com a prova de Budapeste, a 13ª do ano, restam cinco etapas para o encerramento da temporada. "Tenho ouvido de que será ruim para a F-1 caso Michael seja campeão domingo. Não haveria muito interesse pelas quatro corridas finais", diz Lauda. "Qual a solução, ordenar que ele não vença de novo? Isto aqui é competição." O próprio diretor de prova e responsável pelas largadas na F-1, o inglês Charlie Whiting, acredita no piloto da Ferrari. "Se eu pudesse apostar, ficaria com ele. Acho que Michael vence o GP da Hungria e conquista o campeonato." O coordenador da equipe adversária da Ferrari, Jo Ramirez, da McLaren, tem opinião bastante particular, mas reveladora da resignação da sua escuderia. "Espero que Michael não conclua o Mundial aqui. Mas torço para que não seja em Monza também, porque imagino que aconteceria, em plena Itália", falou. "Talvez o melhor seja ele ser campeão em Spa, na Bélgica, será mais tranquilo." Há quem aposte que Michael Schumacher correrá visando a conquista do título e não a vitória na prova, como o catalão Juan Villadelprat, diretor geral da Prost Grand Prix, e que trabalhou com o piloto na época dos seus dois mundias na Benetton, em 1994 e 1995. "Ele amadureceu muito, já deu para ver este ano em Silverstone, quando competiu visando marcar pontos." Se tiver que dividir uma freada para ficar com a vitória Michael irá tirar o pé, na visão de Villadelpratt. "Penso que será campeão aqui, mas não com uma vitória." Já Enrique Bernoldi, da Arrows, acredita que o alemão vai procurar dominar a classificação, o que é muito importante nesta pista, e as 77 voltas da prova. "Ele dará tudo aqui, onde a Ferrari vai ser muito veloz. Vai ganhar a corrida e ser campeão." Se não for na Hungria será na etapa seguinte, dia 2 na Bélgica, na visão do ex-companheiro de Ferrari, o irlandês Eddie Irvine, da Jaguar. "O campeonato está ganho." Esse é também o comentário de Juan Pablo Montoya, da Williams. "Não me afeta em nada, mas a coisa já está feita." Para Rubinho, "não há como Michael não ser campeão. Acredito e espero que seja já." Tomando por base o trabalho de Michael ano passado, quando na classificação para a prova colocou 408 milésimos para Mika Hakkinen, da McLaren, Luciano Burti, da Prost, é dos que apostam em outra vitória do alemão, a sétima do ano. "Será muito difícil alguém batê-lo nesse circuito." O primeiro lugar garante ao piloto da Ferrari o título, independente do que fizer David Coulthard. Já se for 2º, o escocês não pode ser 1º ou 3º. No caso de Michael terminar em 3º, o piloto da McLaren não pode classificar-se em 1º, 2º, 4º ou 5º. Até mesmo o 4º lugar dá ao alemão seu quarto Mundial, desde que Coulthard não marque pontos. São poucos os que discordam da decisão da competição em Budapeste. "Não", limitou-se a dizer Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren. Ao longo da semana ele acusou até mesmo o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, que favorecer a Ferrari. Ganhou em troca a insinuação de "mau perdedor." Para Tarso Marques, da Minardi, o título não será definido já, ao menos em Budapeste. "Não é possível que a fase de azar da McLaren perdure tanto tempo." Se depender da torcida do engenheiro brasileiro Rogério Gonçalves, da Petrobras, responsável pelo fornecimento de gasolina para a Williams, Michael não vai vencer na Hungria. "Seria ruim para a Williams, que quer ver Ralf Schumacher vice-campeão", disse. "A Ferrari passaria a concentrar todos os seus interesses em Rubens Barrichello, para que ele fique em segundo no Mundial, o que tornaria os planos da Williams ser vice mais difíceis."