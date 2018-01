F1: brasileiros decepcionam no treino Os pilotos brasileiros não conseguiram boas colocações no grid de largada do GP da Alemanha de Fórmula 1. Enquanto Felipe Massa terminou em 13º lugar com sua Sauber, Rubens Barrichello (Ferrari) foi apenas o 15º colocado no treino deste sábado. "Tinha duas opções, ser rápido na classificação e nem tanto na corrida ou o contrário. Preferi privilegiar minha performance na corrida", explicou Rubinho. Assim, ele deve fazer dois pit stops, ao invés dos três previstos para os demais pilotos. É provável também que o brasileiro tenha escolhido os pneus duros da Bridgestone, para ter mais resistência. Para Felipe Massa, o otimismo de sexta-feira transformou-se em desapontamento neste sábado. "A temperatura subiu, é verdade, mas isso não explica o carro da Sauber ficar tão instável, sair tanto de traseira, é decepcionante", admitiu o brasileiro.