F1 chega ao circuito mais veloz do ano O Mundial chegou ao circuito mais veloz do campeonato. Foi lá, por exemplo, que a Fórmula 1 atingiu sua maior velocidade em corrida. Ano passado Jean Alesi, com Jordan-Honda, registrou pouco antes da freada da Parabólica a marca de 363 km/h. E uma das atrações do GP da Itália, cujos treinos livres começam sexta-feira, é a guerra entre Ferrari e BMW-Williams para ver quem produz um motor com maior potência, em especial na sessão de classificação, sábado. A história aponta uma vantagem para a BMW. "Temos aqui a nossa maior chance de vitória na temporada", afirmou nesta quarta-feira Juan Pablo Montoya, da Williams. A competência e coragem do piloto conta muito no desempenho total do conjunto em Monza, a eficiência aerodinâmica, mecânica e eletrônica do chassi, bem como dos pneus também, mas em nenhum outro traçado dos 17 do calendário o motor responde com tamanha importância no resultado final como nos 5.793 metros de Monza. É por isso que os dois mais fortes concorrentes hoje na Fórmula 1, Ferrari e BMW, desenvolveram para a rápida pista unidades de seu V-10 capazes de suportar apenas as 12 voltas da sessão que definirão o grid, sábado. E esses motores tocam já a casa dos 900 cavalos de potência. Como seu volume é de 3,0 litros, a Fórmula 1 está atingindo a potência específica de 300 cavalos por litro. Seria algo semelhante a um dos muitos modelos mil do mercado de veículos de série oferecer 300 cavalos de potência em vez dos 65, em média, usuais. "Ainda vejo a Ferrari como favorita, mas pelas características do circuito e o motor que dispomos, podemos pensar em lutar pela vitória", analisa Montoya. O engenheiro-chefe da equipe, Sam Michel, pensa que não só o GP da Itália, como o dos Estados Unidos, em Indianápolis, são os mais favoráveis a seu time. No traçado norte-americano de 4.192 metros os pilotos permanecem cerca de 26 segundos com o acelerador no curso máximo, é o maior período do ano. Tanto Montoya quanto Michel apostam na eficiência do motor BMW para afirmar que a Williams poderá, "quem sabe", superar a Ferrari, até aqui a escuderia sem adversários no Mundial. Montoya conquistou ano passado em Monza sua única vitória na Fórmula 1 até agora. Felipe Massa, da Sauber, conheceu a pista com um modelo de Fórmula 1 semana passada, nos testes coletivos. "É impressionante a velocidade atingida e onde começamos a brecar", disse. A placa dos 100 metros para o início da curva já passou, na 1ª chicane depois da reta de chegada, assim como na reta antes da Parabólica, e os pilotos ainda estão "flat out", pé no fundo. Tudo isso em velocidades que superam os 350 km/h. Massa que vive momento de definição no rumo da carreira, podendo ir para a Jordan e Toyota, embora seu empresário fale num terceiro time, afirmou estar confiante em disputar uma "boa prova" em Monza. Bem diferente, por exemplo, do GP da Bélgica, em que a Sauber perdeu-se no acerto dos dois carros. Reforma - O autódromo, que este ano comemora 80 anos de vida, passou por nova reforma. A área de box e paddock foi redimensionada. Além de bem mais bonito, com sua soluções em vidro, há agora muito mais espaço. Para quem estiver em Monza nos dias de competição e desejar conhecer um pouco da história desse templo da velocidade, os organizadores estão oferecendo a mostra "Entre mito e paixão", com imagens belíssimas desse quase um século de existência daquele que, depois de Indianápolis, é o circuito mais famoso do mundo.