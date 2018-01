F1: Chuva atrapalha treino em Valência A chuva atrapalhou o treino das equipes de Fórmula 1 nesta quarta-feira em Valência, na Espanha. A maioria dos pilotos deu poucas voltas na pista molhada e o mais rápido do dia foi o alemão Michael Schumacher, que marcou 1m21s766 com sua Ferrari. O outro piloto da Ferrari, o brasileiro Rubens Barrichello, também esteve em ação nesta quarta-feira, mas ele deu apenas 14 voltas -chegou a sair da pista. Mesmo assim, fez o segundo melhor tempo do dia (1m23s636). Rubinho e Schumacher irão viajar nesta quinta-feira para a Itália, onde a Ferrari fará na sexta a apresentação do seu novo carro. O modelo 2005, no entanto, só estréia na 5ª etapa da temporada, o GP da Espanha, em maio - o campeonato começa dia 6 de março, na Austrália. Mais dois pilotos registraram tempo nesta quarta-feira. O espanhol Pedro de la Rosa foi o terceiro colocado com a McLaren e o alemão Nick Heidfeld ficou em quarto com a Williams. Ralf Schumacher (Toyota), Jenson Button (BAR) e Alexander Wurz (McLaren) também entraram na pista, mas deram apenas voltas soltas, sem tempos significativos. Confira os tempos do dia: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m21s766 (58 voltas) 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m23s636 (14 voltas) 3º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m24s309 (17 voltas) 4º Nick Heidfeld (Williams) - 1m26s582 (60 voltas)